Ventimiglia: ok della Giunta, a disposizione 100 abbonamenti per i bus RT mensili a prezzo agevolato per i diversamente abili

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia, in una delle ultime riunioni della Giunta, ha approvato la pubblicazione di un Bando rivolto ai cittadini disabili per il rilascio di abbonamenti agevolati rinnovabili mensilmente per il trasporto sui mezzi della RT.

La Giunta, visto l’input dell’Assessore ai Servizi Sociali, Disabilità, Politiche Giovanili, Politiche di Inclusione e di Genere, Milena Raco, intende promuovere le politiche di promozione del benessere sociale e della mobilità sostenibile, mantenendo l'impegno di diffondere ed incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte della propria cittadinanza. L’Amministrazione frontaliera, infatti, vuole consentire ai cittadini residenti a Ventimiglia, in condizioni di particolare fragilità, di viaggiare sui servizi di trasporto usufruendo di abbonamenti a tariffa agevolata. Il diritto alla mobilità, sancito dalla Costituzione, deve essere protetto e garantito soprattutto nei confronti delle persone disabili, in quanto costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione sociale.

Il numero di abbonamenti acquisibili ogni mese è, al momento di 100 unità, per una spesa mensile massima presunta di 3.000 euro. Ma, trattandosi di una iniziativa sperimentale, è già prevista la possibilità di aumentare il numero di abbonamenti mensili, dopo aver verificato le richieste e, ovviamente, con la disponibilità della Riviera Trasporti.