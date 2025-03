Imperia, domani l'assessore Scajola al convegno "Decreto Salva Casa: linee di indirizzo ed effetti sulla normativa regionale ligure"

Domani, giovedì 20 marzo, a partire dalle 9.30 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, prima tappa del tour della Regione Liguria per illustrare ad amministratori e professionisti le novità introdotte dal Decreto Salva Casa e, soprattutto, la sua applicazione a livello regionale.



Il convegno, intitolato "Decreto Salva Casa: linee di indirizzo ed effetti sulla normativa regionale ligure", sarà aperto dall’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola e avrà come relatori i tecnici regionali competenti in materia.



Il seminario avrà valenza per i crediti formativi degli enti professionali coinvolti ed è prevista la partecipazione di oltre 300 interessati.