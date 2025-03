Bonus affitto, il Consigliere Armando Biasi (Lega): "Contributi alle imprese in 47 comuni dell'Imperiese"

"Da Regione Liguria cinque anni di bonus affitto per le imprese dell’artigianato, del commercio e dei servizi che investiranno nel nostro entroterra. Chi apre nuove attività economiche nei Comuni al di sotto dei duemila abitanti potrà richiedere fino a 300 euro al mese. Lo strumento verrà gestito dal Sistema Camerale e sarà attivo entro l’estate. Il nostro entroterra è un patrimonio unico da custodire con le sue tradizioni e da valorizzare con ogni strumento a disposizione". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

"Merita quindi attenzione e sviluppo con azioni mirate come questa per incentivare l’occupazione sul territorio e disincentivare lo spopolamento. Ringrazio la giunta Bucci, prosegue Biasi, e in particolare il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana che hanno portato avanti questa importante iniziativa".

Per quanto riguarda l’Imperiese i Comuni coinvolti sono Airole, Apricale, Aquila d’Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Vorghetto d’Arroscia, Borgomaro, Carabonica, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Civezza, Cosio di Arroscia, Diano Arentino, Diano san Pietro, Dolcedo, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Terzorio, Triora, Vallebona, Vasia, Vessalico e Villa Faraldi.