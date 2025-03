Ventimiglia, ramo pericolante in corso Toscanini: strada chiusa e traffico ferroviario bloccato

Ramo pericolante in corso Toscanini a Ventimiglia. Per consentire l'intervento di messa in sicurezza dell'area, dalle 13, verrà chiuso al transito un tratto della strada fino all'incrocio con via alle Ville.

La viabilità verrà, di conseguenza, modificata. Il traffico veicolare, proveniente da Latte, in direzione Ventimiglia verrà, perciò, dirottato su corso Francia mentre in direzione Francia si potrà transitare fino al Forte dell'Annunziata.

Sono giunti sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, l'ufficio tecnico, le maestranze comunali e il vicesindaco Marco Agosta. Valutata la posizione del ramo pericolante è stato considerato opportuno, per questioni di sicurezza, anche bloccare il traffico ferroviario fino alla conclusione dell'intervento.