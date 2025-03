Educazione alla legalità: un percorso di crescita per gli studenti del SEI-CPT, prosegue l'attività di sensibilizzazione nelle scuole

La Polizia di Stato della provincia di Imperia prosegue con impegno l'attività di sensibilizzazione nelle scuole e negli enti formativi attraverso il progetto "Educazione alla legalità", iniziativa promossa dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Il programma mira a informare e coinvolgere gli studenti su tematiche di attualità, fornendo loro strumenti utili per comprendere i principi fondamentali della legalità e della convivenza civile.

Nei giorni scorsi, gli operatori della Questura di Imperia hanno tenuto una serie di incontri presso il nostro ente SEI-CPT, affrontando con grande professionalità e competenza argomenti chiave legati all'educazione alla legalità. Questi incontri hanno rappresentato un'opportunità preziosa per gli studenti del SEI-CPT, che hanno potuto approfondire aspetti normativi e pratici della materia attraverso l'uso di supporti informatici e video esplicativi, strumenti particolarmente efficaci per catturare l'attenzione e stimolare il dibattito. La chiarezza e la concretezza degli interventi, unite all'approccio interattivo adottato dagli agenti, hanno reso il confronto estremamente coinvolgente e costruttivo. Gli studenti hanno avuto modo di porre domande e confrontarsi su temi di grande attualità, rafforzando così la consapevolezza dell'importanza del rispetto delle regole e del ruolo delle istituzioni nella tutela dei cittadini.

"Desidero esprimere un sentito ringraziamento - ha dichiarato il Direttore Francesco Castellaro - al Signor Questore della Provincia di Imperia, Andrea Lo Iacono, al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, Tiziana Cavalleri, e all’ex Funzionario dell’Interpol di Lione, Dott. Maurizio Brutti, per il loro impegno, la capacità di dialogo e l’attenzione dimostrata nei confronti dei giovani, elementi che hanno reso questi incontri un'importante occasione di crescita e riflessione per tutti i partecipanti. Iniziative come questa confermano l'importanza della collaborazione tra istituzioni e mondo della formazione per costruire una società più consapevole e responsabile. SEI-CPT continuerà a promuovere momenti di approfondimento su tematiche fondamentali per la crescita degli studenti del SEI-CPT, consapevoli che l'educazione alla legalità sia un pilastro imprescindibile per il loro futuro".