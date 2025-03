Un nostro lettore, Salvatore De Matteis, ci ha scritto per segnalare un disservizio che si verifica da parecchi mesi in Strada San Bartolomeo:

“A seguito di lavori effettuati su un muro confinante con un condominio, come si vede dalle foto, il passaggio è ostacolato da una rete e altre strutture metalliche che creano un notevole rischio per tutti i passanti e in particolare per gli studenti dell'Istituto Aicardi. Da tempo non interviene nessuno e non vi è nessun cenno di avvio lavori”.