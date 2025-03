Prima volta a Sanremo per Eshkol Nevo: grande successo per l’incontro ai Martedì Letterari (Foto)

Un pomeriggio all’insegna della grande letteratura quello vissuto oggi nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove il celebre scrittore israeliano Eshkol Nevo ha incontrato il pubblico nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi. L’evento, che ha visto la partecipazione della prof.ssa Francesca Rotta Gentile e del prof. Walter Scavello, ha offerto agli spettatori l’opportunità di conoscere da vicino l’autore e approfondire il suo romanzo "La simmetria dei desideri", riproposto in una nuova edizione con una postfazione in occasione del quindicesimo anniversario della pubblicazione italiana.

Nel corso dell’incontro, Nevo ha raccontato la genesi e l’evoluzione del romanzo, una storia di amicizia, sogni e delusioni ambientata in un Israele segnato da tensioni politiche e sociali. Il libro segue le vicende di quattro amici che, durante la finale dei Mondiali del 1998, decidono di scrivere i loro desideri su un foglietto, per poi verificare, quattro anni dopo, se si sono realizzati. Un’idea semplice che diventa lo spunto per riflettere sulle ambizioni, le aspettative e le disillusioni della vita.

L’incontro ha permesso al pubblico di immergersi nelle atmosfere intime e profonde del romanzo, in cui le dinamiche personali si intrecciano con la realtà storica e politica di Israele. Nevo ha sottolineato come i suoi personaggi non siano solo testimoni del proprio tempo, ma anche specchi delle contraddizioni umane e delle fragilità dell’animo.

Con il suo stile avvincente e la capacità di entrare in empatia con i lettori, Eshkol Nevo ha saputo conquistare la platea sanremese, regalando momenti di riflessione ma anche di leggerezza. L’autore, considerato una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea israeliana, ha condiviso con il pubblico aneddoti sulla sua carriera e sul processo creativo che sta dietro ai suoi romanzi.

Il successo dell’incontro conferma ancora una volta il valore dei Martedì Letterari, che continuano a portare a Sanremo personalità di spicco del panorama culturale internazionale. Un appuntamento che, come dimostrato oggi, sa coinvolgere e appassionare il pubblico, offrendo occasioni di crescita e confronto attraverso la letteratura.