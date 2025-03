Animali in fuga raggiungono Seborga, nel Principato scattano le ricerche: proprietaria trovata grazie ai social (Foto)

Animali in fuga. Tre cavalli e una pecora, questa mattina, hanno 'attraversato illegalmente' la frontiera del Principato di Seborga fermandosi nella campagna della principessa Nina dove abitano un cavallo, due asini e un maiale.

Scattano così le ricerche per capire da dove provenivano gli animali e per trovare il loro proprietario. "Stamattina, alle 6.30, mi hanno segnalato la presenza di un gruppo di animali che saliva verso Seborga e così ci siamo attivati per capire chi fosse il proprietario" - racconta la principessa Nina - "Ho fatto un post su Facebook e grazie ai social abbiamo scoperto chi era il proprietario".

Il mistero dell'immigrazione illegale è stato così risolto grazie al simpatico post pubblicato della principessa Nina: "Alcuni testimoni raccontano di aver visto l’orda scavalcare i confini senza passaporto né visto d’ingresso. Le autorità locali sono al lavoro per capire chi siano i responsabili di questa migrazione fuori controllo. Di chi sono questi animali? Chiunque abbia informazioni è pregato di farsi avanti. Nel frattempo, il Principato rimane in stato di allerta!".

Gli animali sono scappati dall'Asd Oasi del Beodo, formato da un team di istruttori che si occupa di aspetti ludici, educativi e rieducativi insieme agli animali. "Non si sa il motivo che ha spinto gli animali a raggiungere Seborga, si presume che probabilmente la pecora sia stata morsa, visto che è stata trovata con del sangue sul collo, e forse per questo motivo è scappata accompagnata dal resto del gruppo" - dice la principessa Nina.

Fortunatamente la fuga si è conclusa con un lieto fine. "Abbiamo trovato la proprietaria, Francesca Rossi, era ovviamente agitata e impaurita perché non pensava che potessero essere andati così lontano" - assicura Nina Menegatto - "Ora stanno da me in campagna fino a domani per farli riposare e poi torneranno a casa".