Festival dei Fiori a Sanremo: grande successo per il giardino allestito in piazza Borea d’Olmo dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria

Ottimo riscontro, nonostante condizioni meteo non ottimali, per l’elegante allestimento predisposto dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria a Sanremo, in piazza Borea d’Olmo, in occasione del Festival dei Fiori. Il grande e colorato tappeto erboso con piante di agrumi e ulivi, rivisitazione di un'epoca in cui Sanremo si affermava quale ambita meta per viaggiatori e nobili di tutta Europa, è stato apprezzato dalle migliaia di visitatori che nei giorni scorsi, in particolare domenica per la parata dei Carri Fioriti, hanno invaso la Città dei Fiori.

Numerosi sono stati gli ospiti – autorità, esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria – intervistati nel pomeriggio di giovedì 13 presso l’apposito salotto, sempre in piazza Borea d’Olmo, approfondendo i temi del progetto “Filiera locale: insieme per un futuro disponibile”, di cui l’Azienda Speciale Riviere di Liguria è ente capofila e di cui fanno parte trentasei e qualificati partner. “Consumare locale fa bene a te, all’ambiente e all’economia del territorio”: questo il messaggio chiave di un’iniziativa che proseguirà, di qui a settembre, con varie attività proposte nel corso di eventi dedicati ai prodotti tipici locali e all’artigianato del Ponente Ligure.

“Il Festival dei Fiori ha rappresentato un’ottima occasione per valorizzare le tante aziende liguri che propongono prodotti di eccellenza, promuovendo la filiera corta e la sinergia tra le varie realtà – ha commentato Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria e dell’omonima Azienda Speciale -. La presenza di numerosi stakeholder ha testimoniato l’interesse per questi argomenti e la vicinanza delle istituzioni alle imprese del settore. Tutti d’accordo che solo un percorso virtuoso e condiviso può portare risultati di qualità”.

Alle porte della primavera, con i fiori a fare da cornice a una grande vetrina, anche mediatica, per Sanremo e per tutta la Riviera, in piazza Borea d’Olmo non è mancato un collegamento con Euroflora, la grande rassegna mondiale di piante e fiori che si terrà dal 24 aprile al 4 maggio a Genova, nel rinnovato Waterfront di Ponente firmato da Renzo Piano. Molte delle località della Riviera Ligure saranno tra l’altro presenti con uno spazio espositivo a questa importante kermesse ulteriore palcoscenico del settore florovivaistico della nostra regione.