Dal Food Village Coop partono due visite guidate gratuite alla scoperta di Sanremo (Foto)

Visite guidate gratuite alla scoperta di Sanremo verranno proposte sabato 29 marzo. Alle 10 verrà organizzata "Santa Tecla, che forte!" mentre alle 15 "Sanremo marinara e la Pigna".

"Alle 10 è prevista l'apertura straordinaria della fortezza settecentesca situata sul porto vecchio e frutto di un recente restauro che l'ha trasformata da presidio contro la città e poi carcere a luogo di dialogo e cultura a cura dell'architetto Alberto Parodi, direttore del Forte di Santa Tecla" - fanno sapere gli organizzatori - "Nel pomeriggio, invece, alle 15, è previsto un itinerario tra porto antico e l'antico quartiere della città dei fiori con tappa al Museo Civico a cura di Marco Macchi, guida turistica della cooperativa 'Liguria da Scoprire'".

Due appuntamenti proposti da Coop Liguria in occasione dell'80esimo anniversario della cooperativa. Per festeggiare il traguardo in C.so Salvo D'acquisto a Sanremo sarà allestito il Food Village Coop. "Il ritrovo dei partecipanti è previsto al Food Village Coop in corso Salvo D'Acquisto presso lo stand Attività sociali" - sottolineano gli organizzatori - "Da lì si raggiungerà il forte di Santa Tecla con una breve passeggiata. La visita, rivolta a un numero massimo di quaranta persone, durerà circa un'ora e trenta minuti. Dal Food Village Coop partirà anche l'itinerario pomeridiano che sarà un percorso ad anello con un dislivello di 50 mt, perciò non presenta difficoltà. Sono, però, consigliate scarpe confortevoli. La durata della visita, rivolta a un numero massimo di quaranta persone, è di due ore e 30 minuti circa. La prenotazione per entrambi gli eventi è obbligatoria inviando una mail a attivita.sociali@liguria.coop.it indicando nome, cognome, numero di cellulare e visita richiesta. La prenotazione è effettiva solo se confermata via email. E' gradita l'scrizione entro giovedì 27 marzo. Nel pomeriggio di sabato e domenica, se soci Coop, è possibile partecipare anche al test dell'Approvato dai Soci".