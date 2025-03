Anno Cassiniano 1625-2025, a Perinaldo incontro con Franco Malerba e Ivana Gambaro (Foto)

Un pomeriggio speciale dedicato a Giovanni Domenico Cassini e alle sue scoperte verrà organizzato il 23 marzo a Perinaldo per celebrare il 400esimo anniversario della sua nascita. Nella sala conferenze dell'Osservatorio Astronomico "G.D. Cassini" verrà, infatti, ospitata una conferenza in occasione dell'anno Cassiniano 1625-2025.

A partire dalle 16 si potranno incontrare e ascoltare Franco Malerba, primo astronauta italiano nel 1992 e ora imprenditore con Space V, startup che sviluppa una serra spaziale per coltivare cibo sulla Luna, che parlerà della sua esperienza con lo shuttle Atlantis e racconterà della sfida de 'Il ritorno alla Luna per restare, per abitarla' e Ivana Gambaro, DAFIST dell'università di Genova, che illustrerà come 'Misurare la Terra, misurare i cieli: G.D. Cassini da Bologna all'observatoire Royal di Parigi'. Nel 1669, Cassini lasciò Bologna per Parigi su invito di Colbert e lavorò per l'Académie des Sciences contribuendo alla creazione della prima carta topografica della Francia. Nel 1672, grazie a osservazioni a Cayenna, ottiene la prima misura affidabile della distanza Terra-Sole, un risultato che lo consacra nella storia dell'astronomia.

Introdurranno l'evento, a ingresso libero, Francesco Guglielmi, Alberto Passerone e Marco Mauro del comune di Perinaldo e Lorenzo Sicignano dell'osservatorio Cassini/Orbita.