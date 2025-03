Sanremo: primo incontro istituzionale a Palazzo Bellevue tra 6 presidenti dei consigli comunali del comprensorio

Si è svolto questa mattina un incontro organizzato dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, alla presenza del Sindaco Alessandro Mager, con i Presidenti dei Consigli comunali di Ventimiglia, Bordighera, Taggia, Imperia e Diano Marina.

Tale iniziativa fa seguito alla nomina, avvenuta nei mesi scorsi, di un rappresentante da inserire nel Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), che ha visto nuovamente confermare proprio il Presidente Il Grande, che ne fa parte sin dal 2014.

“Ho voluto organizzare l’incontro di questa mattina alla presenza del Sindaco Mager, che ringrazio per la disponibilità – dichiara Il Grande – come primo momento di confronto sul territorio per avere, insieme ai Presidenti del Consiglio comunale di Ventimiglia, Bordighera, Taggia, Imperia e Diano Marina, una visione operativa. Seguiranno altri incontri, con lo scopo di garantire efficienza e presenza, così da continuare il proficuo lavoro a beneficio del nostro territorio già avviato in precedenza”.

La mattinata è poi proseguita al Casinò, l’azienda turistica più prestigiosa e importante della Riviera, dove il gruppo di amministratori è stato ricevuto dal Presidente Giancarlo Ghinamo.