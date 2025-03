La Regione annuncia l'avvio del servizio dello 'Psicologo di Base': Vittorio Toesca "Un ottimo risultato e un passo avanti nei servizi"

"L'annuncio di Regione Liguria sull'avvio del servizio dello psicologo di base rappresenta un risultato che accolgo con grande soddisfazione, perché segna un passo avanti concreto nell’accesso ai servizi per la promozione della salute nel nostro territorio". Interviene in questo modo il Consigliere di maggioranza del Comune di Sanremo, Vittorio Toesca. "Questo tema - prosegue - mi sta particolarmente a cuore, non solo per la sua rilevanza sociale, ma perché ho avuto modo di affrontarlo in diverse occasioni, con la convinzione che il benessere psicologico debba essere riconosciuto come un pilastro essenziale della sanità pubblica. A fronte di uno stanziamento complessivo di un milione di euro, di cui 140.000 € destinati alla Asl1 Imperiese, questo progetto costituisce un segnale tangibile verso una maggiore attenzione al benessere psicologico dei cittadini e delle cittadine".

Il servizio si svilupperà all’interno delle Case di Comunità nel nostro distretto sanitario e sarà gestito da psicologhe e psicologi liberi professionisti. La finalità è quella di offrire un supporto concreto a chi si trova ad affrontare determinate difficoltà che, troppo spesso, rimangono sommerse o inespresse, intercettando i bisogni della popolazione e integrandosi con l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Questo provvedimento rappresenta altresì una risposta mirata per prevenire il sovraccarico di alcuni servizi sanitari e dei livelli secondari di cura, in un'ottica di prevenzione e sostenibilità.

"Abbiamo affrontato questo tema - termina Toesca - con lo stesso assessore alla sanità ligure dott. Massimo Nicolò e il ministro della Salute dott. Orazio Schillaci durante la loro visita a Sanremo lo scorso Febbraio. Inoltre, tale progetto risponde alla crescente domanda di supporto psicologico che ha registrato un’impennata nel periodo Covid-19 e si inserisce in una più ampia strategia nazionale, allineata con le proposte di legge degli ultimi anni a livello parlamentare e regionale, condivise da tutte le parti, che mirano a integrare salute mentale e medicina generale, offrendo un accesso più capillare e vicino alla cittadinanza per i trattamenti psicologici".