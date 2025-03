Bordighera, lavori sulla Romana: disagi alla viabilità (Foto)

Disagi alla viabilità a Bordighera a causa dei lavori per la posa della fibra, iniziati venerdì scorso.

Rallentamenti e code si sono creati, nella giornata odierna, soprattutto in alcune fasce orarie, sulla Romana, in particolar modo nei pressi della rotonda del Garden, per la presenza di un impianto semaforico mobile e per la deviazione del traffico in via Pasteur, che si è riversato così tutto sull'Aurelia, per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza.

Conclusi i lavori sulla Romana, nel pomeriggio, sono iniziati quelli in via Bigarella.