Blitz antidroga a Ventimiglia: arrestati due albanesi che spacciavo cocaina nel Ponente

La Polizia di Stato di Ventimiglia ha arrestato due uomini trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Durante l'operazione di perquisizione eseguita domiciliarmente, la polizia ha rinvenuto anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a una somma di 3.035 euro, ritenuta il provento dell'attività di spaccio. Sequestrato anche uno smartphone, presumibilmente utilizzato per gestire i contatti con i clienti.

I due uomini, cittadini albanesi rispettivamente di 36 e 29 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo il fermo, sono stati condotti presso le camere di sicurezza del Commissariato di Ventimiglia.

Nella giornata successiva, il Giudice ha convalidato l'arresto e, concedendo il termine a difesa, ha fissato l'udienza per il 29 maggio 2025. Nel frattempo, ai due imputati è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Imperia. Inoltre, per uno dei due, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stata avviata la procedura di espulsione dall'Italia, in coordinamento con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia.