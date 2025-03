Solo il 34% dei portafogli crypto è in profitto: l’AI di MIND of Pepe raccoglie 7,5 milioni di dollari e cambia le regole del gioco

Uno dei progetti balzato all’attenzione degli investitori è MIND of Pepe ($MIND) sta emergendo come una soluzione innovativa grazie alla sua piattaforma di trading basata sull’intelligenza artificiale, progettata per offrire strategie più efficaci e migliorare la redditività.

Secondo Security.org, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute è crollata a 2,68 trilioni di dollari, un netto calo rispetto al massimo di 3,7 trilioni raggiunto alla fine dello scorso anno. Di conseguenza, solo il 34% dei portafogli crypto è in attivo, mentre la maggioranza degli investitori è in difficoltà.

L’AI si sta affermando come un possibile punto di svolta, e MIND of Pepe sta guadagnando rapidamente attenzione per il suo approccio innovativo. Il progetto, nonostante il mercato instabile, ha raccolto quasi 7,5 milioni di dollari in poco più di un mese, segnale che molti investitori scommettono sul suo potenziale a lungo termine.

Attualmente, è possibile partecipare alla prevendita e acquistare $MIND al prezzo di 0,0035095 dollari per token.

AI e crypto: un’accoppiata vincente per aumentare i profitti?

Il settore crypto sta maturando, e il successo degli investitori sembra sempre più legato alla loro esperienza di mercato. Chi ha acquistato criptovalute sette o più anni fa ha ottenuto rendimenti elevati, mentre coloro che sono entrati dal 2021 in poi stanno trovando più difficile generare profitti. Oggi, solo il 34% dei portafogli di questi investitori è in attivo, mentre il 39% ha accumulato perdite.

Il problema è amplificato dal numero crescente di token in circolazione. Nel solo settore delle meme coin, Pump.fun ha contribuito a lanciare oltre 8,5 milioni di nuovi token, rendendo sempre più difficile distinguere i progetti solidi da quelli speculativi. Molti cercano di replicare il successo di Bitcoin ($BTC), Dogecoin ($DOGE) o Pepe ($PEPE), ma la realtà è che la maggior parte dei token non raggiunge mai il livello di crescita sperato.

In questo scenario caotico, l’intelligenza artificiale sta emergendo come un alleato strategico. Grazie alla capacità di elaborare enormi quantità di dati, gli algoritmi AI possono individuare le migliori opportunità di investimento e ridurre i rischi.

MIND of Pepe si distingue proprio per questo: fornisce ai suoi utenti degli insight basati su analisi avanzate, aiutandoli a prendere decisioni più informate e ad aumentare le probabilità di successo nel mercato crypto.

Come funziona MIND of Pepe? L’intelligenza artificiale al servizio dei trade

MIND of Pepe è il primo agente AI progettato per navigare il mercato crypto in modo autonomo e intelligente.

Utilizzando una combinazione di intelligenza artificiale avanzata e tecnologia RAG (Retrieval-Augmented Generation), il sistema analizza in tempo reale i dati di mercato e identifica i token con il maggior potenziale di crescita.

La piattaforma include una Token-Gated Intelligence Terminal che fornisce analisi esclusive basate sui dati della blockchain e dei social media, per individuare asset in movimento. Grazie all’analisi delle discussioni online vi è proprio un monitoraggio del sentiment di mercato. Inoltre attraverso lo studio delle attività delle cosiddette “balene crypto” e del coinvolgimento della community, si ottiene un’identificazione più precisa delle tendenze emergenti.

Ma la vera innovazione sta nella strategia AI a doppio livello:

Un modello addestrato sulle tendenze crypto e sulla satira finanziaria, che permette di interpretare il mercato in modo dinamico. Un modello in tempo reale, che raccoglie dati da piattaforme come CoinMarketCap e SolanaTracker, assicurando insight aggiornati e azionabili immediatamente.

MIND of Pepe non si limita ad analizzare i dati: interagisce con influencer e investitori, amplificando i segnali di mercato e aiutando i trader a rimanere sempre un passo avanti. Tra gli influencer che ne hanno parlato troviamo Alessandro Autiero.

Le ultime innovazioni di MIND of Pepe: verso un AI sempre più potente

Il team di sviluppo sta lavorando per rendere MIND of Pepe ancora più efficiente. Tra le ultime novità ci sono il miglioramento delle strategie di machine learning, per affinare la capacità predittiva dell’AI e una maggiore integrazione con API di monitoraggio, per un accesso immediato ai trend emergenti. Per aggiornare automaticamente gli utenti sulle variazioni di mercato più rilevanti il team di sviluppo ha lavorato sull’implementazione di un innovativo sistema “Pulse System”.

Ultima chiamata per la prevendita di $MIND: pochi giorni alla chiusura

Tutte queste funzionalità avanzate saranno accessibili solo ai possessori di $MIND, e l’unico modo per ottenere il token in questo momento è partecipare alla prevendita in corso che si chiuderà tra pochi giorni. Dopo questa fase, il prezzo di $MIND aumenterà.

Per acquistare i token, basta:

Visitare il sito ufficiale di MIND of Pepe Collegare un wallet compatibile (come Best Wallet) Effettuare il pagamento con ETH, USDT o carta di credito

Il wallet non-custodial Best Wallet ha già riconosciuto MIND of Pepe come uno dei progetti più promettenti, inserendolo nella sua sezione “Upcoming Tokens”, dedicata agli asset con elevato potenziale di crescita.

Gli utenti di Best Wallet potranno anche visualizzare i loro $MIND token prima della data ufficiale di claim. L’app è disponibile su Google Play e Apple App Store.

Per non perdere nessun aggiornamento, segui MIND of Pepe su X e Telegram.