Sanremo: soddisfazione di Confesercenti per il successo del concorso delle vetrine all’interno del Festival dei Fiori

Grande soddisfazione per il presidente di Confesercenti Sanremo Domenico Alessi per il successo del concorso delle vetrine all’interno del Festival dei Fiori.



“Molti gli esercizi commerciali che hanno aderito, riempiendo le vie cittadine di colori e di artistiche composizioni – spiega Alessi -. Tra le vie più citate, una menzione particolare per la Via De Benedetti che ha vinto due premi. Complimenti a Rossella Santarsiere con Emporio Apricot e a la Casa dei Pelosi che si sono aggiudicati il primo e secondo premio.

Per Confesercenti questa è una scommessa vinta, un grande lavoro di squadra, una grande sinergia delle associazioni di categoria con il Comune di Saremo e la Camera di Commercio, un importante contributo del Tavolo del Turismo con utilizzo di fondi provenienti dalla tassa di soggiorno. Ed ora appuntamento alla grande sfilata di domenica. Sanremo è la città della musica e dei fiori, i fiori di Sanremo, uno dei colori del nostro turismo”.