Bollette Rivieracqua, assemblea sull’acqua pubblica a Sanremo: al via un comitato per la tutela del servizio idrico "Saremo un occhio in più" (Foto)

Si è tenuta presso la sala della Chiesa dei Cappuccini di Sanremo l’assemblea pubblica dedicata alla gestione dell’acqua nella provincia di Imperia, un incontro che ha visto una significativa partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, tanto da registrare letteralmente un sold out. Al centro del dibattito, la difesa della corretta gestione dell’acqua pubblica e la necessità di contrastare aumenti delle bollette e conguagli retroattivi, temi che hanno sollevato grande preoccupazione tra gli utenti del servizio idrico locale negli ultimi mesi.

Uno degli esiti più rilevanti dell’assemblea è stata la decisione di costituire un comitato con funzione di osservatorio, con l’obiettivo di vigilare sulla gestione dell’acqua pubblica e difendere i diritti degli utenti. Il comitato lavorerà per monitorare eventuali criticità nel servizio, raccogliere segnalazioni e promuovere azioni concrete a tutela della collettività, opponendosi a possibili speculazioni sul bene primario per eccellenza. In questi giorni è stato redatto uno statuto e successivamente il comitato verrà costituito.

"Perché fare un comitato? Lo facciamo perché è necessario, in quanto ci sono state e ci saranno delle mancanze da parte della politica, in generale", ha esordito Luca De Pasquale. "Sapete benissimo la situazione di Rivieracqua. Questo comitato avrà lo scopo di osservare di quello che accade nella provincia. Tra il gestore e l'utente non c'è comunicazione, c'è tanta confusione e l'idea è che la società sia in difficoltà. Dove bisognerà intervenire, ci riuniremo e cercheremo, attraverso esperti e associazioni, di trovare una soluzione. Praticamente è quello che stiamo facendo già adesso, ma l'obiettivo è quello di migliorarsi. Saremo un occhio in più, che si aggiungerà alla politica".

Nel corso dell’incontro, coordinato dal referente Luca De Pasquale, sono stati esaminati i principali problemi che affliggono i cittadini, in particolare gli aumenti tariffari e le richieste di conguagli retroattivi, che hanno colpito molte famiglie e attività. Sono stati illustrati i possibili strumenti per contrastare queste problematiche, tra cui reclami, conciliazioni e ricorsi, oltre ad altre iniziative volte a tutelare gli utenti del servizio idrico.

All’assemblea hanno preso parte, oltre all'avvocato Enrico Panero, anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui i consiglieri comunali Giuseppe Trucchi (Bordighera), Luciano Zarbano (Imperia), Gabriele Cascino (Taggia), Ivan Bracco (Imperia), il consigliere regionale Enrico Ioculano e in collegamento il consigliere regionale Stefano Giordano, che hanno ribadito l’importanza di un’azione collettiva per garantire trasparenza e correttezza nella gestione dell’acqua pubblica.

Durante l'incontro hanno preso parte anche cittadini in arrivo da tutta la provincia, i quali hanno sottolineato la necessità di un maggiore controllo sulle politiche tariffarie e sulle condizioni del servizio, affinché i cittadini non debbano subire aumenti ingiustificati. "Occorre che Rivieracqua risponda alle nostre mail e ai nostri dubbi", il commento dei presenti.

Il messaggio lanciato dall’assemblea è chiaro: serve un’ampia mobilitazione della cittadinanza per difendere l’acqua come diritto fondamentale e contrastare eventuali speculazioni. Il comitato appena sarà costituito diventerà un punto di riferimento per chi vorrà segnalare disservizi o partecipare attivamente alla tutela del servizio idrico. Per ulteriori informazioni o per aderire al comitato, è possibile scrivere a unitiperilbenecomune@blu.it.