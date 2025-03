Bordighera, Giunta approva il progetto esecutivo per l’implementazione del sistema di videosorveglianza: "Investimenti aggiuntivi per la sicurezza"

Dopo gli ingenti investimenti per il controllo delle aree di conferimento rifiuti, ulteriori telecamere per la sicurezza urbana a Bordighera: la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, con un quadro economico di oltre € 22.000.

Saranno dotati di nuove telecamere i seguenti siti.

· La zona del Conad in via Pasteur, particolarmente frequentata, nei pressi della direzione verso Due Strade e Borghetto San Nicolò

· L’area del Carillon in via dei Colli, zona di transito verso l’autostrada in cui si rileva la presenza di persone anche in ore notturne

· La via Aurelia nei pressi di via degli Amici, uno degli ultimi incroci della viabilità cittadina in direzione ovest poco prima della via d’accesso all’Ospedale Saint Charles

· L’incrocio tra via Aldo Moro e via Bigarella, che vede il transito di veicoli e pedoni dalla via Aurelia e dalle scuole di via Pasteur oltre alla presenza di un’isola ecologica

Tutti i siti saranno raggiunti dalla rete privata della videosorveglianza comunale con link in fibra ottica o mediante nuovi collegamenti via radio.

“Investimenti aggiuntivi per la sicurezza, mirati a contrastare anche in chiave preventiva episodi di furti, danneggiamenti, comportamenti non corretti alla guida. Consideriamo poi l’importante azione di controllo sulle aree delle isole ecologiche, dove purtroppo si registrano gesti di inciviltà e conferimenti di rifiuti fuori norma. Per questo al progetto approvato oggi seguiranno altre installazioni, fermo restando che il primo e fondamentale presidio è l’azione che quotidianamente svolgono con dedizione il Corpo dei Carabinieri e la Polizia Locale, cui rinnoviamo il nostro più sentito ringraziamento.” Commenta l’Amministrazione di Bordighera.

Il progetto è stato approvato dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Imperia.