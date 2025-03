Ventimiglia, la sede del Cpia attiva corsi di francese

Anche quest'anno la sede associata di Ventimiglia del CPIA ha attivato per tutta la cittadinanza corsi di lingua francese di livello base ed intermedio di 30 ore distribuite in 20 lezioni due volte alla settimana in orario serale. Al termine del percorso verrà rilasciano un attestato di frequenza.

Le lezioni si svolgono per quest'anno nella sede del Centro Anziani di via Vittorio Veneto che, grazie all'interessamento dell'Amministrazione Comunale, è stato messo a disposizione.

L'obiettivo di questi percorsi è di fornire le basi per tutti coloro che nella città di Ventimiglia (e non solo) ambiscono ad opportunità di impiego presso la vicina Francia.

Il CPIA è una scuola pubblica che offre corsi istituzionali di italiano per stranieri e corsi di istruzione secondaria di 1° grado e superiore ed amplia la sua offerta formativa nei confronti della cittadinanza con attività finalizzate all'acquisizione di nuove competenze per l'integrazione e per nuove opportunità lavorative.