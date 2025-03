Cinque amministratori della nostra provincia nel nuovo Cal, il Consiglio delle Autonomie Locali

I sindaci di Imperia, Claudio Scajola, di Molini di Triora Manuela Sasso e di Camporosso Davide Gibelli. Con loro anche i presidenti dei Consigli comunali di Sanremo e Imperia, Alessandro Il Grande e Simone Vassallo. Sono i cinque componenti del nuovo Cal, il Consiglio delle Autonomie Locali. Si tratta dell’Organo, previsto dalla Costituzione, di consultazione e di confronto tra la Regione e le Autonomie locali, che esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali, e che esprime pareri e osservazioni su progetti di legge e atti di programmazione generale. Il CAL rimane in carica quanto l’Assemblea Legislativa e si insedia entro 120 giorni dalla data di insediamento dell’Assemblea Legislativa. Anci Liguria ne cura la segreteria tecnica. Segretario generale del CAL è Pierluigi Vinai, Direttore di Anci Liguria.

E' stato rieletto all'unanimità alla guida del Cal il Presidente della Provincia di Savona e Sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri mentre il suo vice sarà Guglielmo Caversazio, Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure, il più giovane della Liguria. L’elezione è avvenuta questa mattina, presso la sala del Consiglio della Città metropolitana di Genova, nel corso della riunione di insediamento del nuovo CAL, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari. “Sono sicuro che il Presidente Olivieri svolgerà il suo lavoro con grande senso di responsabilità e competenza – commenta il Presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari – credo che sia assolutamente opportuno, come stabilito la legge del 2001, successivamente modificata, continuare a interloquire con il sistema della Autonomie Locali liguri per dare dei risultati importanti alle nostre comunità locali”.

“In Liguria, applicando un dettato costituzionale che conferisce un ruolo agli Enti locali, la legge istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali è un dato significativamente importante perché permette di collegare meglio l’attività legislativa della Regione, e quindi dei suoi provvedimenti e delle sue proposte di legge, con il parere obbligatorio del CAL – commenta il Vicepresidente nazionale di Anci e di UPI (Unione Province d’Italia) Claudio Scajola – Sono lieto che in questa nuova legislatura che apre la Regione Liguria, siamo riusciti in maniera unanime ad accordarci sull’elezione degli Organi. E’ senza dubbio un buon inizio, per dare pareri giusti, che valutino sempre l’importanza che i Comuni e le Province hanno nel rapporto con la gestione del territorio, insieme alla Regione Liguria”.

L’Organo è composto da 30 Consiglieri: 16 eletti tra i Sindaci e i Presidenti di Consigli comunali liguri nel corso delle Assemblee provinciali (3 savonesi, 3 spezzini, 7 genovesi e 3 imperiesi), e 14 di diritto, che sono i Sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali dei 4 Comuni capoluogo, i Presidenti delle 3 Province, il Sindaco della Città metropolitana di Genova, il Presidente di Anci Liguria e il delegato Anci Liguria per le Province liguri. Tutti i nomi nell’allegato QUI .

Il CAL è attivo dal 2006. Il primo a ricoprire il ruolo di Presidente è stato Alessandro Repetto, Presidente dell’allora Provincia di Genova, eletto nel dicembre 2006. A seguire: Marzio Favini, Sindaco di Castelnuovo Magra (giugno 2012); Giorgio Guerello, Presidente del Consiglio comunale di Genova (ottobre 2015); Alessio Piana, Presidente del Consiglio comunale di Genova (luglio 2017); Marco Di Capua, Sindaco di Chiavari (dicembre 2020); Federico Bertorello, Presidente del Consiglio comunale di Genova (novembre 2021); Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona (luglio 2022).