Bordighera: oltre 15 milioni di euro nell'avanzo di amministrazione, tra le opere la sistemazione delle scuole di via Napoli

La gestione 2024 del comune di Bordighera chiude con un avanzo di amministrazione di 15.596.512,08 euro, di cui disponibile 5.408.956,08 euro; è il dato principale degli schemi di rendiconto dell’anno appena concluso, che la Giunta ha approvato questa mattina e che saranno sottoposti al Consiglio comunale nel corso della prossima seduta. Sono invece pari a 8.515.448,87 euro le risorse accantonate e vincolate a garanzia degli equilibri finanziari e 1.672.107,13 euro l’avanzo destinato a investimenti.

“Risultati positivi, che consentiranno di finanziare opere in vari settori a partire da tutte le piccole manutenzioni urbane" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Fondamentale sarà la ripresa dei lavori per la scuola d’infanzia di via Napoli: il primo passo sarà la realizzazione di una copertura che eviti il deterioramento della struttura, seriamente danneggiata dall’incendio di giugno 2022".

"II Comune nel 2024 come negli anni precedenti ha garantito tutti i servizi essenziali, ha sostenuto interventi di sviluppo, rigenerazione e manutenzione e ha promosso il territorio con iniziative turistiche e culturali, assolvendo alle proprie responsabilità nei confronti dei cittadini" - sottolinea il primo cittadino - "Nondimeno l’incremento degli investimenti privati dimostra la fiducia degli imprenditori nell’operato dell’Amministrazione".