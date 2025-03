Sanremo: mette a segno una rapina in corso Cavallotti, 41enne fermato dalla Polizia con lo spray urticante e il taser

Mette a segno una rapina e viene poi arrestato dalla Squadra Volante del Commissariato di Sanremo, anche grazie all'utilizzo di spray urticante e taser. I fatti si sono registrati in corso Cavallotti, nella città dei fiori per la segnalazione di una rapina ai danni di un uomo che stava rientrando a casa. Questo è stato avvicinato da due uomini che lo hanno aggredito, impossessandosi del suo cellulare e fuggendo.

Gli agenti hanno subito visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, riuscendo ad individuare il luogo dove i due malviventi si erano poi rifugiati. I due sono stati quindi rintracciati ma, durante l’identificazione uno dei due, un 41enne, si è scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni brandendo una bottiglia di vetro rotta con il chiaro intento di darsi alla fuga. Per fermare il 41enne, particolarmente corpulento, hanno utilizzato sia lo spray urticante che la pistola Taser in dotazione e solo grazie a questo e all’intervento di una pattuglia di Carabinieri a supporto, lo hanno fermato.

E’ stato così arrestato e condannato, con la formula del patteggiamento, a 5 mesi di reclusione con pena sospesa. E’ stato poi allontanato dal Questore, diffidandola a far ritorno nella città matuziana per 4 anni. Uno dei due agenti, nel corso della colluttazione con il 41enne, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.