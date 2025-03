'Mobilità garantita', Pmg Italia consegna un'auto nuova a Ventimiglia: sarà a disposizione del distretto sociosanitario (Foto)

Un'auto nuova per facilitare la mobilità di anziani, disabili e socialmente svantaggiati o soggetti in condizioni di salute tali da compromettere la possibilità di spostarsi autonomamente con mezzi privati o pubblici è stata consegnata da Pmg Italia, ieri mattina, nella piazza davanti al comune di Ventimiglia.

La “Yaris” sarà a disposizione dell'intero distretto sociosanitario 1 ventimigliese. "Si concretizza il progetto di mobilità garantita al quale il comune di Ventimiglia ha aderito in qualità di capofila del distretto sociosanitario 1 ventimigliese" - fa sapere l'assessore Milena Raco - "Un progetto attraverso il quale la società Pmg Italia Spa, società benefit con sede legale a Bolzano, ha messo a disposizione in forma totalmente gratuita per enti e istituti assistenziali il mezzo di trasporto per facilitare la mobilità di anziani, disabili e socialmente svantaggiati o soggetti in condizioni di salute tali da compromettere la possibilità di spostarsi autonomamente con mezzi privati o pubblici".

"Questo mezzo si va ad aggiungere a un altro già ricevuto per il trasporto di otto passeggeri e attrezzato per il trasporto di due sedie a rotelle" - sottolinea Raco - "Con questo progetto la società Pmg fornisce un autoveicolo ibrido idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di quattro passeggeri, autista escluso, destinato appunto ai servizi di utilità sociale. Ringrazio il collega, il vicesindaco Marco Agosta per aver iniziato questo percorso di mobilità garantita, un progetto che ho ereditato da lui e che sono felicissima di portare avanti".

Dopo la consegna degli attestati a coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, avvenuta nella sala consiliare del Comune, si è svolto il taglio del nastro alla presenza dell'Amministrazione comunale, delle associazioni di categoria, degli imprenditori locali e della Spes. "L'automezzo è a disposizione di tutto il distretto sociosanitario di tutto l'ambito territoriale sociale" - mette in risalto Raco - "Grazie a questo progetto e alla donazione di questo veicolo, per il quale ringraziamo anche le associazioni di categoria e tutti gli imprenditori locali che hanno fatto da sponsor, verrà servito tutto l'ambito territoriale sociale comprese le frazioni più dislocate e, quindi, permetterà anche a chi è più distante dal centro città e dai servizi principali che garantiscono i nostri centri città di tutto l'ambito territoriale di poter usufruire di servizi. E' stato essenziale il loro intervento per poter acquistare questo autoveicolo. Grazie alla Spes e a tutte le associazioni che ne faranno richiesta di utilizzo si potranno ampliare i servizi sociali e assistenziali del nostro territorio".