Terminata la stagione teatrale di Ventimiglia, la soddisfazione del sindaco Di Muro: “Salto di qualità e grande successo di pubblico”

«In origine si aveva un obiettivo: quello di rilanciare una rassegna teatrale sul territorio, di portare nella nostra città un cartellone teatrale di caratura nazionale. Una rassegna che corrispondesse ad un profilo qualitativo ed omogeneo, colto e popolare allo stesso tempo – dichiara il Sindaco, Flavio Di Muro. Con la nostra programmazione si è perseguito questo intento, proponendo appunto cinque “eventi spettacolo” che celebrassero nuovamente il valore del teatro come luogo di incontro e di scambio culturale. Tutto questo è stato reso possibile grazie ad un’intuizione che si è rivelata vincente, ovvero quella di affidare la direzione artistica ad una professionista affermata che ci ha permesso di fare quel salto di qualità al quale la nostra città ambiva da tempo. Lo dimostrano le presenze e l’affluenza agli spettacoli, praticamente sempre sold-out, anche da parte di un pubblico più giovane: possiamo dire di aver centrato l’obiettivo».

È nato così “Sipario d’autore”: una felicissima commistione di prosa, musica, narrazione, letteratura con un filo rosso preziosissimo legato alla bellezza della parola in tutte le sue declinazioni. Ha inaugurato, non a caso, il nuovo spettacolo di Alessandro Bergonzoni - Arrivano i dunque -, un incredibile viaggio, ai confini del teatro comico e dell’assurdo, seguito con grande passione in una sala che ha riscoperto il tutto esaurito. È seguito l’omaggio musicale (e non solo) a Lucio Dalla con un ensemble di grandi jazzisti guidati dall’eclettico Peppe Servillo affiancato da Javier Girotto e Natalio Mangalavite.

Edoardo Prati, protagonista successivo, ventenne grande appassionato di letteratura e stella del mondo social, presenza fissa alla trasmissione televisiva Che tempo che fa ed opinionista, ha portato sul palco Cantami d’amore. Il suo è stato un viaggio attraverso la letteratura e la musica, da Lucrezio a Battiato, in grado di regalarci la presenza di numerosi ragazzi nel pubblico: quello dei giovani a teatro è un obiettivo fondamentale e un incontro da coltivare, realizzato anche grazie al tipo di proposta e alle tariffe agevolate, entrambe pensate su misura per il pubblico più giovane.

Sold out per “Il calamaro gigante”, storia curiosa e surreale che ha visto protagonista l'amatissima Angela Finocchiaro insieme a Bruno Storie e una nutrita compagnia di attori e danzatori che si muovevano in una scenografia di grande impatto. La chiusura di stagione è stata dedicata al metateatro in chiave divertente e coinvolgente con un mostro sacro quale Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix in “Pirandello Pulp” di Edoardo Erba. Uno spettacolo di prosa con due veri mattatori, apprezzatissimo dal pubblico, che ha portato sul palco di Ventimiglia una parte di storia del teatro.

«Con la conclusione di questa stagione teatrale, desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile un anno ricco di emozioni, cultura e crescita. Gli spettacoli che abbiamo avuto il privilegio di ospitare hanno portato a Ventimiglia artisti di grande talento, arricchendo il nostro territorio di stimoli, riflessioni e bellezza – dichiara l’Assessore alla Cultura, Serena Calcopietro. Il teatro, come forma d’arte viva e universale, è stato un veicolo fondamentale per rafforzare il senso di comunità, promuovere la cultura e offrire un’occasione di incontro e di confronto tra diverse generazioni e sensibilità. Ogni spettacolo ha rappresentato un’opportunità per riflettere, emozionarsi e dialogare con il mondo che ci circonda. Ci tengo a ringraziare in particolare il pubblico che ha partecipato con entusiasmo e passione, dimostrando che la passione per la cultura e per l’arte è viva e vibrante. Un grazie speciale va agli organizzatori, agli artisti e a tutti i professionisti che, con dedizione, hanno contribuito al successo di questa stagione teatrale. Insomma, una stagione teatrale riuscitissima che ha registrato incassi per oltre 26.000,00 euro e che, alla luce del grande successo riscontrato e delle numerose richieste ricevute dalla cittadinanza, contiamo di ampliare ulteriormente il prossimo anno».