Sanremo: sicurezza per il corso fiorito di domenica prossima, divieto di vendita per le bevande da asporto in tutta la zona

Anche il corso fiorito di Sanremo deve essere disciplinato, secondo le direttive della Questura di Imperia e del Ministero dell’Interno, agli aspetti di ‘safety and security’ di tutte le manifestazioni pubbliche.

Proprio per questo il Comune della città dei fiori ha emanato l’ordinanza di divieto di vendita per il solo asporto, di bevande alcoliche di ogni gradazione e di altre in contenitori di vetro e/o metallici in occasione di ‘Sanremo In Fiore’ che si svolgerà domenica prossima. Oltre al divieto delle bevande è previsto anche quello di detenzione dei cosiddetti spray antiaggressione.

L’ordinanza scatterà alle 7 di domenica mattina e proseguirà fino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica. All’interno della zona che sarà interessata dalla manifestazione verrà vietata l’introduzione e la detenzione di bevande e contenitori mentre la consumazione delle stesse nei locali presenti nella stessa area, sarà consentita solo agli avventori seduti ai tavoli, anche in quelli posti nei dehor esterni, e non a coloro che non hanno posto a sedere.

L’area è quella compresa tra il sottopasso Croce Rossa lato porto vecchio, corso Trento Trieste a partire dai ristoranti Pesce Innamorato e Ittiturismo, corso Nazario Sauro, giardini Vittorio Veneto, lungomare Italo Calvino, piazzale Carlo Dapporto, chiosco/bar di corso Imperatrice (fronte hotel Lolli Palace), piazza Cesare Battisti, via Nino Bixio fino alla fontana Zampillo e via Gaudio inferiore, piazza Sardi e piazza Bresca.

Il mancato rispetto dell’ordinanza porterà ad una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.