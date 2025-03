Il sanremese Stefano Barabino a Check-up su Rai 1: l'impatto dell'inquinamento sulla salute oculare (Foto)

Il sanremese Stefano Barabino, professore a contratto presso l’Università di Milano e responsabile del Centro Superficie Oculare e Occhio Secco dell’Ospedale Sacco del capoluogo lombardo, domenica scorsa è stato ospite della trasmissione Check-up di Rai 1, disponibile su RaiPlay.

Ha affrontato l’attualissimo argomento delle malattie oculari legate all’inquinamento a cui siamo soggetti ogni giorno: come gli inquinanti alterano l’occhio e, in particolare, inducono la malattia dell’occhio secco, congiuntiviti e, in alcuni casi, persino glaucoma e malattie della retina.

Il medico matuziano ha visitato in diretta una paziente per dimostrare come avviene una visita oculistica e come l’utilizzo dei coloranti possa aiutare nella diagnosi delle malattie della superficie dell’occhio.