Fondi PSR, vice presidente Alessandro Piana: "Ioculano è un disco rotto che fa sterili polemiche contro i nostri investimenti concreti"

“È doveroso precisare che tutte le risorse del PSR 2014-2022 sono state interamente allocate e messe a disposizione del tessuto economico e degli enti pubblici liguri, con investimenti che hanno superato i 248 milioni di euro. I bandi regionali, oltre 200, e quelli gestiti dai Gruppi di Azione Locale (GAL) hanno garantito il massimo impiego delle risorse disponibili. Vorrei inoltre ribadire con fermezza che il consigliere del Pd Ioculano è un disco rotto. Già nei tavoli verdi ho spiegato come intendiamo procedere per raggiungere i nostri obiettivi di spesa". Lo dice in una nota il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, rispondendo al consigliere del Pd Enrico Ioculano.



"Quando si parla dell’approvvigionamento idrico, le affermazioni di Ioculano risultano infondate: da una parte si scrive una cosa, prosegue, mentre in aula se ne espongono altre. Tale incoerenza tradisce non solo l’istituto delle interrogazioni, ma anche il ruolo di chi dovrebbe contribuire al miglioramento della nostra amministrazione. Abbiamo lavorato con tempestività per garantire il massimo impiego delle risorse, aprendo nuovi bandi nel 2024 per ulteriori 60 milioni di euro in atti di ammissione. Grazie alla collaborazione con la Commissione Europea, abbiamo evitato il disimpegno automatico delle risorse non liquidate, salvaguardando un ammontare complessivo pari a 2,2 milioni di euro. L’importo delle risorse erogate nel 2024 ammonta a 44,1 milioni di euro – che, se liquidate ulteriormente da AGEA, potrebbero arrivare a 49,1 milioni di euro – rappresentando il miglior risultato degli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda l’acqua, nel PSR 2014-2022 la Sottomisura 4.3 ha previsto il finanziamento di infrastrutture strategiche per il comparto agricolo e forestale. La graduatoria delle domande ammesse ha sostenuto, con quasi 5 milioni di euro, gli investimenti necessari per il miglioramento dell’accessibilità ai territori rurali e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Chi, dalla minoranza, spera che la Regione Liguria non raggiunga i risultati di spesa continuerà a farlo, conclude, affidandosi a falsi allarmismi e polemiche strumentali, senza proporre soluzioni concrete.”