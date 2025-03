Cs-Fondi sviluppo rurale, Ioculano (Pd): "La Giunta Bucci restituirà decine di milioni di euro all'Europa, è inaccettabile"

"I dati presentati dall'assessore Alessandro Piana sui fondi europei del Psr (Piano di sviluppo rurale) non ci confortano, anzi gettano una lunga ombra sull'operato della loro amministrazione. Al 31.12.2023 Regione Liguria registrava il peggior dato in Italia di utilizzo del fondo: il 68%. Sullo stanziamento iniziale del 2014 di 400 milioni, ad oggi ne avanzano oltre ottanta da utilizzare entro la fine di quest'anno". A parlare così il consigliere regionale PD Enrico Ioculano su fondi europei Psr dopo la risposta in aula alla sua interrogazione

"È evidente che il rischio concreto è quello di dover restituire oltre 40 milioni all'Unione Europea nonostante i tantissimi interventi che si sarebbero potuti realizzare con questi fondi strutturando il dipartimento e pianificando meglio le spese, chiosa Ioculano Penso al ponente ligure, dove circa 600 aziende sono state costrette a servirsi per uso agricolo dell'acqua potabile fornita da Rivieracqua, da cui ricevono le bollette altissime. A monte di tutto c'è stato l'errore di non investire per predisporre collettamenti per il riutilizzo delle acque depurate; non sono stati fatti investimenti sugli invasi e non sono stati promossi i consorzi".

"L'utilizzo dell'acqua potabile è uno spreco in termini che con il Psr si poteva superare. Tra un anno quindi ci troveremo costretti a restituire dei soldi che avremmo tantissimo bisogno di spendere: un fallimento di cui l'unico responsabile è il centrodestra ligure che negli ultimi 10 anni ha perso tempo, e con esso dei fondi che non ritorneranno", conclude il consigleire dem.