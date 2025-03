Consiglio regionale ad alta tensione: bagarre e urla in aula, le opposizioni chiedono le dimissioni del presidente Balleari (video)

Alta tensione in consiglio regionale, seduta sospesa e una chiara richiesta da parte delle opposizioni: “Il presidente del consiglio Balleari si dimetta”.

Tutto ha avuto inizio quando il consigliere Simone D’Angelo (Pd), interrotto durante il proprio intervento dall’assessora Simona Ferro mentre rispondeva in merito all’interpellanza sui fondi per l’educazione affettiva alle parrocchie, ha chiesto al presidente del consiglio, Stefano Balleari, di prestare attenzione all’aula accusandolo di guardare il cellulare. Accusa alla quale il presidente ha risposto dando del “maleducato” a D’Angelo, spalleggiato dal presidente Marco Bucci e dall’intera giunta.

Da qui si è acceso il faccia a faccia tra le parti tra urla e reciproche accuse, con il presidente Marco Bucci e il consigliere Enrico Ioculano (Pd) che si sono affrontati ad alta voce nella confusione generale. Bucci, ad alta voce, ha più volte invitato i consiglieri di opposizione ad abbandonare l’aula, mentre il presidente Balleari ha chiesto ai giornalisti presenti di non riprendere quanto stava accadendo.

In un crescendo di tensione si è arrivati alla sospensione della seduta e alla convocazione di una seduta capigruppo.

“Il presidente del consiglio Balleari non riesce a gestire l’aula e si fa dettare i lavori dal presidente della giunta Bucci - ha detto il capogruppo del Pd, Armando Sanna, in un punto stampa convocato durante la sospensione - penso sia arrivato il momento di chiedere le dimissioni del presidente del consiglio. C’è stata un’aggressione a un collega che chiedeva solo attenzione”.

“Non ci sono state offese, le immagini dimostrano la disattenzione del presidente - ha aggiunto Gianni Pastorino (Linea Condivisa) - è giusto che si dimetta perché non è capace di gestire né i lavori in aula né quelli della capigruppo”.

“Balleari ha dimostrato la sua inadeguatezza, da cinque mesi è Bucci che gli dice che cosa fare - così Selena Candia (AVS) - il ruolo del presidente del consiglio è importantissimo, invece veniamo costantemente interrotti dal presidente Bucci e dagli assessori”.

“Un film tragico nel quale il presidente Bucci continua con il suo autoritarismo - ha concluso Stefano Giordano (M5S) - Balleari ha dimostrato che non è all’altezza del proprio ruolo, non rappresenta l’aula e chiederemo le dimissioni”.

