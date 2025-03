Bagarre in Consigli regionale, il Gruppo PD: “Balleari garantisca il diritto dei consiglieri di esprimersi altrimenti si dimetta”

"I sottoscritti Consiglieri Regionali sono a rappresentare con la seguente nota l’atteggiamento fazioso che ricade nella violazione delle norme previste dallo Statuto di Regione Liguria da parte del Presidente dell’Assemblea Legislativa- Consiglio Regionale della Liguria". Così in una nota congiunta i consiglieri regionali del gruppo Pd in merito a quanto accaduto oggi durante l'ultima seduta del Consiglio.

"In diverse occasioni, in ultimo nella giornata odierna, il Presidente dell’Assemblea Legislativa ha dimostrato di non rispondere a quanto stabilito dall’articolo 20 dello Statuto, in particolare nella parte in cui si definiscono le sue funzioni, a partire dal ”garantire le prerogative e i diritti dei consiglieri” e dall “assicura(re) il rispetto dei diritti delle minoranze, spiegano. Non garantire l’esercizio del mandato ispettivo dei consiglieri di minoranza, consentendo alla Giunta, al suo Presidente di interrompere continuamente i consiglieri, non costituisce “garantire le prerogative e i diritti dei consiglieri”. L’utilizzo indiscriminato, senza motivazione, del richiamo dei singoli consiglieri che svolgono la propria funzione, senza peraltro coinvolgere l’ufficio di presidenza, è in palese contrasto con l’assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze, così come deliberare le espulsioni dai consigli regionali senza motivazioni, sulla base delle singole richieste della maggioranza stessa.

"Per queste ragioni, a garanzia del rispetto delle regole statutarie e della terzietà del ruolo, concludono i dem, chiediamo che il Presidente dell’Assemblea Legislativa provveda sin d’ora ad adeguare le modalità di conduzione dei lavori dell’aula al Regolamento e alla consolidata prassi, o altrimenti che rassegni le proprie dimissioni".