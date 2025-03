Formazione: Baravalle propone al Governo una tavolo di lavoro

A vent’anni dalla nascita dei percorsi di Formazione professionale l’onorevole Valentina Aprea, una tra le principali artefici e protagoniste di questa che fu una rivoluzione innovativa nel mondo dell’istruzione, ha riunito alla Camera dei Deputati i principali riferimenti italiani di Governo nel mondo dell’istruzione: il Vice Premier Tajani, i ministri Bernini e Valditara, l’onorevole Letizia Moratti che allora era Ministro dell’Istruzione e l’onorevole Maurizio Sacconi che allora era Ministro del Lavoro, insieme con i principali attori del mondo delle imprese formative tra cui Luca Baravalle, presidente della Fondazione San Michele Arcangelo, una delle più significative realtà ITS d’Italia.

Era il 16 aprile 2003 quando partì la comunicazione istituzionale della Riforma delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale che era stata approvata con la legge n. 53 del 28 marzo 2003.

E così fu possibile, ha detto nel suo intervento Valentina Aprea “introdurre cambiamenti normativi, ma prima ancora valoriali, che fino ad allora non erano appartenuti all’istruzione scolastica formale, fortemente autoreferenziale e poco incline a superare rigidità e uniformità nella proposta didattica e formativa, a favore delle esigenze del mondo del lavoro”.

I risultati dell’iniziativa del Governo di allora sono stati definiti da Aprea una “sfida vinta, perché nasceva, nell’ordinamento scolastico italiano, una seconda gamba formativa per il conseguimento di qualifiche professionali, capace di dare risposte e sostenere un sistema produttivo già allora fortemente orientato all’innovazione che rimandava a competenze professionali secondo la VET europea”.

Aprea ha poi ricordato come “poco più di 100 corsi nel 2003, aiutati e voluti dall’allora Presidente della Lombardia Formigoni (presente all’evento), sono arrivati a coinvolgere oggi 230.000 iscritti per le qualifiche e i diplomi regionali: una presenza che in alcune Regioni tocca il 15% dei 14/17enni”.

La riforma che portò alla nascita della Formazione professionale introdusse anche l’obbligo alla formazione per almeno 12 anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18^ anno di età, di fatto costituendo la pari dignità tra i diversi percorsi formativi che poi, nello specifico per i professionalizzanti, grazie anche alla misure che vennero contestualmente introdotte dall’allora Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, anch’egli presente all’evento, rilanciarono l’apprendistato di I e III livello capaci di completare, in termini di flessibilità e di opportunità formativa la filiera dei percorsi appena introdotti.

A distanza di 20 anni, proseguendo quanto iniziato e intrapreso, l’attuale Ministro Valditara ha portato l’attuale Governo ad attuare il livello sperimentale del processo di verticalizzazione della formazione professionale verso i gradi superiori della formazione terziaria: “la 4+2 introduce la possibilità straordinaria che al termine del percorso quadriennale i giovani diplomati scelgano di proseguire gli studi per ottenere il diploma di tecnico superiore”.

Oggi le filiere sono più di 200, con la partecipazione di 157 Istituzioni formative accreditate. Si stima che il prossimo anno formativo vedrà una presenza ancora maggiore di Enti di formazione che collaboreranno al loro sviluppo per contribuire a creare una nuova generazione di tecnici e tecnologi che abbiano le competenze per trasformare con le tecnologie più avanzate i settori della vita pubblica e privata.

Partendo dai predetti numeri e constatazioni è intervenuto, prima della chiusura del Vice Premier Tajani, il Presidente della Fondazione San Michele Arcangelo, Luca Baravalle, che a chiesto alle Istituzioni di procedere sulla strada di successo intrapresa da vent’anni puntando ad un ulteriore “rinnovamento di sistema, ad un cambio di paradigma per il quale la Formazione Professionale smetta di essere considerata di serie B” per uscire definitivamente dal “paradosso di giovani disoccupati da un lato e imprese carenti di personale dall’altro”.

“Ottenuta una buona istruzione di base” ha proseguito Baravalle “si metta a disposizione dei giovani un mondo della Formazione Professionale rivisto e rivisitato tra i soggetti privati che se ne occupano e le istituzioni preposte, così da renderlo più innovativo, in modo tale che possa dialogare con le imprese nei tempi dettati dal mercato e non da quelli imposti dalla burocrazia, e possa quindi offrire agli studenti quei percorsi formativi necessari a supportare nella crescita il nostro Paese”.

In conclusione del proprio intervento Baravalle ha proposto agli attori di Governo di creare “uno strumento di dialogo e confronto costante e continuativo affinché si possa contribuire, insieme, ad una migliore e più prospera Italia di domani”.

Anche sulla base del plauso giunto al termine dal Vice Premier Tajani, sia per i risultati ottenuti negli ultimi venti anni sia per l’iniziativa, possiamo affermare che l’istruzione e la formazione professionale italiana è pronta ad affrontare le nuove sfide dei prossimi decenni.