Sanremo: cresce l'inquinamento del mare a ridosso delle spiagge del centro, la preoccupazione di 'Progetto Comune'

Progetto Comune in qualità di associazione politico-culturale si dichiara preoccupata per le condizioni ambientali del nostro territorio ed esprime la propria forte preoccupazione in merito al crescente problema dell'inquinamento delle spiagge e di tutto lo specchio d'acqua portuale a Sanremo.

In particolare, negli ultimi tempi, si è potuto constatare un aumento significativo di Escherichia-coli ed Enterococchi Intestinali, oltre ovviamente a plastiche, detriti e altri materiali inquinanti, che mettono a rischio la salute dei bagnanti e di sportivi , bambini e non, che frequentano tale specchio d'acqua non solo nel periodo estivo.

Progetto Comune chiede all'Amministrazione Comunale di fornire chiarimenti in merito alle seguenti questioni:

- Quali sono le cause principali dell'inquinamento dell'area indicata dalle tabelle ARPAL 2024?

- Quali misure sono state adottate finora per contrastare questo fenomeno?

- Quali sono i piani futuri dell'Amministrazione Comunale per garantire la pulizia e la tutela Ddi queste acque?

- Sono stati effettuati controlli sulla qualità delle acque marine e, in caso affermativo, quali sono stati i risultati?