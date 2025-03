Riva Ligure: il Comune aderisce al Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero

La Giunta comunale di Riva Ligure ha approvato l'adesione al “Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero”, presentando un’iniziativa culturale volta a rivitalizzare il centro storico e arricchire l'offerta di intrattenimento per cittadini e turisti. L’amministrazione ha deliberato di partecipare al bando promosso dalla Regione Liguria con il progetto "Sale in zucca: vi racconto la musica", da realizzarsi tra febbraio e marzo 2025 presso l’Oratorio di San Giovanni e la Chiesa Parrocchiale.

L'obiettivo dell’iniziativa è quello di creare occasioni di socializzazione e cultura per gli anziani e per chi sceglie Riva Ligure come meta invernale, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del borgo.

La decisione della Giunta, guidata dal sindaco Giorgio Giuffra, si inserisce all’interno di un piano più ampio promosso dalla Regione Liguria per il quinquennio 2025-2029. Il programma punta a incentivare attività legate all’escursionismo, agli eventi culturali, alla promozione del turismo sostenibile e alle iniziative di aggregazione per giovani e adulti. Tra gli obiettivi principali figurano il potenziamento delle iniziative dedicate alla qualità della vita e la promozione di un'offerta equilibrata di attività ricreative in tutte le aree territoriali.

Ora il Comune di Riva Ligure procederà con la predisposizione del piano finanziario e della richiesta di contributo regionale, così come previsto dalla Legge Regionale 22/2001 che disciplina le norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta, segno della volontà dell’amministrazione di procedere con celerità nell’attuazione del progetto.

L'iniziativa si configura come un’opportunità importante per la comunità locale, contribuendo a rendere Riva Ligure un punto di riferimento per eventi culturali e attività che favoriscano il benessere e l'inclusione sociale.