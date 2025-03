Il Partito Democratico di Ventimiglia aderisce alla campagna '8 marzo, 3 donne, 3 strade', sostenuta da ANC

Il Partito Democratico di Ventimiglia aderisce alla campagna '8 marzo, 3 donne, 3 strade', sostenuta da ANCI, che ha per oggetto la richiesta alle amministrazioni di impegnarsi a dedicare le prossime tre aree di circolazione automobilistica, pedonale o ciclabile a tre figure femminili, con rilevanza locale, nazionale e straniera.

In provincia di Imperia ci sono solo 26 spazi pubblici su 600, intitolati alle donne, secondo l’ultimo censimento dell’Associazione Toponomastica Femminile, e più della metà si riferisce a intitolazioni in ambito religioso. Impossibile non notare che la Liguria, ed in particolare la nostra provincia, rimangono molto indietro rispetto ad un percorso di "equità toponomastica ": manca la riconosciuta memoria storica di figure femminili che hanno avuto un ruolo essenziale nel campo delle scoperte scientifiche, in ambito storico, in letteratura e nelle arti.

"Vogliamo ricordare - evidenzia il PD - le numerose scienziate, letterate, figure politiche, storiche che hanno contributo a formare la nostra cultura, per superare gli stereotipi e affermare il pluralismo".