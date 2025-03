Festa della donna, la riflessione del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito

"Ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento sono un'aggressione all'intera società" - mette in risalto il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito in una riflessione in occasione dell'8 marzo, la festa della donna.

La Giornata internazionale della donna è una ricorrenza internazionale che sottolinea l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l'attenzione su questioni come l'uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne. "Occorre, perciò, continuare con l'opera di repressione e di prevenzione" - dice Ingenito riprendendo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un'occasione anche per riflettere sulla parità di genere. "Un ringraziamento va a tutti coloro che si impegnano per realizzare la parità di genere, garantire i diritti e contrastare la violenza in ogni sua espressione" - sottolinea il primo cittadino.