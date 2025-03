Cna Imperia nella giornata della Festa della donna: "8 Marzo – La conoscenza ci rende libere"

"Oggi, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, vogliamo celebrare non solo le conquiste raggiunte, ma anche il percorso che ancora dobbiamo tracciare. E lo facciamo partendo da un principio fondamentale: la conoscenza è libertà": interviene in questo modo la Cna di Imperia.

📚 Conoscere significa poter scegliere

La conoscenza è il primo strumento di emancipazione. È ciò che permette alle donne di costruire il proprio futuro con consapevolezza, di accedere a nuove opportunità e di superare ostacoli sociali, economici e culturali. Dalla formazione scolastica e professionale alla consapevolezza dei propri diritti, dalla capacità di innovare nel lavoro fino alla possibilità di esprimere liberamente il proprio talento, ogni forma di sapere è una chiave per l’indipendenza.

👩‍💼 Donne e impresa: il valore di sapere e saper fare

Nel nostro territorio, sempre più donne scelgono l’imprenditoria come strada per l’autonomia e la realizzazione personale. Sono artigiane, professioniste, imprenditrici che, con competenza e passione, contribuiscono allo sviluppo dell’economia locale e nazionale. CNA Imperia è al loro fianco, sostenendo la formazione continua, la condivisione di conoscenze e la creazione di reti di supporto tra donne. Perché un’impresa femminile forte nasce da una donna informata, consapevole e preparata.

💡 CNA Imperia: promuovere la conoscenza per costruire il futuro

L’impegno di CNA non si ferma alla rappresentanza delle imprese. Lavoriamo ogni giorno per diffondere cultura imprenditoriale, informare sulle opportunità, sensibilizzare sulle tematiche di genere e garantire che ogni donna abbia accesso agli strumenti necessari per crescere. La conoscenza rende libere, e noi vogliamo essere parte di questo cammino.

Oggi, e ogni giorno, celebriamo le donne che con coraggio, intelligenza e determinazione fanno la differenza.