Torino: Lega, potrebbe tranquillamente ospitare prossimo Festival della canzone italiana

“Per la Lega non ci sono dubbi: Torino potrebbe tranquillamente ospitare il prossimo Festival della canzone italiana. Senza voler entrare nel merito della querelle tra Tar della Liguria e la Rai, siamo certi che il capoluogo piemontese possa essere la location ideale per la kermesse. Non dimentichiamo che la nostra amata città è stata in grado di ospitare l’Eurovision, le ATP Finals e tanti altri importanti eventi internazionali. Siamo certi che, se dovesse essere, sarebbe sicuramente un successo”.

Così i parlamentari piemontesi della Lega, componenti della commissione Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio ed Elena Maccanti.