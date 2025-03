Festival di Sanremo: l’Assessore regionale Lombardi “Sanremo e Festival binomio imprescindibile”

“Festival della canzone italiana equivale a Sanremo e Sanremo equivale a Festival della canzone Italiana: è un binomio che dal 1951 è imprescindibile. Qualsiasi altra location è impensabile”. L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi interviene sulla proposta trapelata in questi giorni da alcuni parlamentari di far disputare la manifestazione in un'altra città stante la querelle che vede coinvolti Tar Liguria e Rai.

“Condivido pienamente le parole del presidente Bucci che ha detto che il Festival è una ricchezza per la Liguria: perderlo sarebbe un delitto. La Regione non ha competenze ma sono speranzoso del fatto che alla fine si verrà ad una soluzione ottimale per tutti i soggetti in campo e che avremo l'edizione 2026 dello spettacolo musicale più amato dagli italiani nella sua sede naturale così come avviene da 75 anni” termina Lombardi.