Vice presidente della Regione Alessandro Piana: "Il Festival di Sanremo resta in Liguria, il Piemonte ha già i suoi eventi"

“Il Festival di Sanremo è e deve rimanere nella sua città d’origine, a Sanremo. Si tratta di un evento che rappresenta un patrimonio culturale e identitario per la Liguria e per l’Italia intera. L’idea di spostarlo è fuori discussione: il Piemonte ha già i suoi eventi di grande richiamo come il Festival del Bagna Cauda, del Bue Grasso e del Tartufo, mentre Sanremo è la casa della Canzone Italiana da oltre 70 anni” – dichiara il Vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi, Alessandro Piana.

“La Regione Liguria ha sempre sostenuto il Festival con convinzione, consapevole del suo valore promozionale per il territorio e dell’indotto economico che genera. Il matrimonio tra Festival di Sanremo e fiori non si rompe. Non possiamo che ribadire il nostro impegno per garantire che la manifestazione resti nella sua sede naturale. Il Comune di Sanremo e la Rai troveranno sicuramente un punto d’incontro per proseguire questa storica collaborazione, senza bisogno di alternative che snaturerebbero la tradizione e il prestigio dell’evento.”