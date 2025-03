Nominati gli esperti in materia di frontalierato della Consulta regionale, presidente Bucci e assessore Scajola: “Tuteliamo i lavoratori”

La Giunta Regionale ha ufficialmente nominato gli esperti in materia di frontalierato da inserire all'interno della Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri in fase di costituzione. Si tratta di Roberto Parodi e Maria Albanese.

Insieme agli altri membri dell'organo consultivo, istituito con la legge regionale 26 del 2019, si occuperanno, tra le altre cose, di: esprimere pareri e formulare proposte, promuovere e collaborare a iniziative di studio e di ricerca, promuovere forme di collaborazione con istituzioni e organismi italiani e stranieri.

“Auguriamo buon lavoro a i due membri scelti dalla Giunta Regionale Roberto Parodi e Maria Albanese e a tutta la Consulta, ringraziamo altresì il componente uscente Santo Fortugno, storico frontaliere, per l’impegno profuso" – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola - "Questo organo ha il compito di valorizzare i lavoratori frontalieri, favorendo azioni e interventi per la loro tutela e promozione sociale. Come Regione Liguria, anche grazie al supporto della Consulta, continueremo a sostenere le circa ottomila persone che ogni giorno si recano oltre frontiera per lavorare".