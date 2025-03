L'associazione Mia Arcigay provinciale organizza la terza edizione del 'Queernevale' per sostenere il 'Sanremo Pride'

Domani sera, dalle 21.30, la 'Talpa e l'Orologio' di Imperia ospiterà la terza edizione del Queernevale, il carnevale più queer d'Italia, organizzato in collaborazione con Mia Arcigay provinciale con musica dei Bassquarters.

Una serata di festa, colori e libertà, in cui i costumi più originali e queer saranno premiati. Quest'anno l'evento assume un significato ancora più speciale, svolgendosi in concomitanza con la 'Giornata internazionale della donna', un'occasione per celebrare insieme la diversità, l'inclusione e i diritti di tutte e tutti.

Il Queernevale non è solo divertimento, ma anche un'opportunità per sostenere il Sanremo Pride 2025, a cui saranno destinate le offerte raccolte durante la serata.