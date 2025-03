Ospedaletti: tredici alunni dell'Istituto Agrario Reinach della cittadina La Motte – Servolex ospiti nell'ambito dell''Erasmus Plus'

Come accade ormai da diversi anni con l'eccezione del periodo pandemico, anche in questo inizio di 2025 un gruppo di giovani studenti francesi ha trascorso un periodo di studio e attività ad Ospedaletti. Si tratta di tredici alunni dell'Istituto Agrario Reinach della cittadina La Motte – Servolex che si trova nel dipartimento della Savoia, accompagnati da due insegnanti, in ambito 'Erasmus Plus' della durata di due settimane.

Gli studenti, di età compresa tra 16 e 18 anni, a Ospedaletti – sotto la guida dell'Ufficio Verde Pubblico - si sono dedicati alla cura di alcune porzioni del territorio cittadino e del suo patrimonio verde, potando e ripulendo siepi e giardini, oltre alla piantumazione di oleandri nella zona Byblos, sempre affiancati dalla squadra dei giardinieri comunali.

Oggi, poco prima del ritorno in Francia, tutta la delegazione è stata accolta, salutata e ringraziata per il lavoro svolto dal Sindaco Daniele Cimiotti e da una rappresentanza comunale presso la Sala Consigliare del Municipio.