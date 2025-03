Celebrare la 'Festa della Donna' con un gesto di solidarietà: donare il sangue nei centri provinciali Fidas

"Celebra la Festa della Donna con un gesto di solidarietà: dona sangue e ricevi un omaggio speciale Fidas!".



"In occasione della Festa della Donna, vogliamo celebrare non solo i traguardi raggiunti dalle donne in tutto il mondo, ma anche il loro impegno quotidiano nel migliorare la vita di chi le circonda - si spiega nel comunicato -. Quest'anno, oltre a festeggiare, invitiamo tutte le donne a partecipare a un atto di solidarietà che può fare la differenza: la donazione di sangue. Dall'8 al 15 marzo, ogni donna avrà la possibilità di prenotare una donazione di sangue presso i centri Fidas. Un piccolo gesto che può salvare molte vite e che ha un grande valore simbolico, soprattutto in una giornata che celebra la forza e il coraggio femminile. Omaggio speciale per tutte le donatrici: come segno di gratitudine, a tutte coloro che prenderanno parte all'iniziativa, verrà consegnato un omaggio personalizzato Fidas, un piccolo pensiero per ringraziarle del loro prezioso contributo. La donazione di sangue è un atto che non solo aiuta chi ne ha bisogno, ma rafforza anche il senso di comunità e di solidarietà. La Fidas, da sempre impegnata nella promozione della donazione, invita tutte le donne a unirsi in questo gesto di speranza e altruismo. Non perdere l'occasione di fare un regalo unico a te stessa e a chi potrebbe beneficiare di una trasfusione. Prenota la tua donazione di sangue nella settimana dall'8 al 15 marzo e festeggia la Festa della Donna in modo speciale: con un gesto che salva vite".



Fidas Imperia tel.327 3522231 via Don Abbo 12 Imperia

Fidas Sanremo tel.0184 576385 via Manzoni 39 Sanremo

Fidas Ventimiglia tel.0183 235279 via Brigate Partigiane 2d