Trasporti, Berrino (FdI): "La manutenzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia è un'ottima notizia"

“La ratifica della convenzione tra Italia e Francia sulla manutenzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia approvata oggi in Senato è un’ottima notizia" - dice il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.

"Un accordo molto importante per i collegamenti tra il Ponente ligure e il basso Piemonte, attraverso la val Roya" - sottolinea il senatore.

"Un provvedimento atteso da molto tempo, per gestire al meglio in termini di qualità e servizi la Ferrovia delle meraviglie, per la bellezza dei passaggi attraversati" - afferma Berrino.