Enrico Ioculano entra nella Commissione Antimafia regionale: “Un impegno di responsabilità e orgoglio”

Enrico Ioculano entra ufficialmente a far parte della Commissione Antimafia del Consiglio regionale, assumendo un incarico di grande rilievo istituzionale.

«Da oggi entro a far parte della Commissione Antimafia del Consiglio regionale. È un incarico che assumo con grande senso di responsabilità e con profondo orgoglio», dichiara il consigliere regionale. La Commissione Antimafia ha il compito di studiare, monitorare e contrastare il fenomeno mafioso sul territorio regionale, analizzando le dinamiche di infiltrazione nell’economia e nelle istituzioni. Tra le sue funzioni rientrano anche la promozione della cultura della legalità e la collaborazione con enti locali, forze dell’ordine, magistratura, associazioni e scuole.

«Le mafie non sono un problema lontano o confinato ad altre regioni, ma una minaccia concreta che richiede attenzione costante, prevenzione e un impegno politico serio e continuativo», prosegue Ioculano. Un tema che il consigliere segue da anni, fin dai tempi dell’esperienza da sindaco di Ventimiglia: «Da amministratore locale ho toccato con mano quanto sia importante difendere la trasparenza, la legalità e il buon funzionamento delle istituzioni, soprattutto in territori di confine e complessi come il nostro. Entrare nella Commissione Antimafia significa poter continuare questo impegno a livello regionale».