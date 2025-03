Sanremo, Francesco Piccolo ai Martedì Letterari: il suo saggio sulla maschilità nella letteratura italiana (Foto e video)

Si è tenuto oggi, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, l’incontro con lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, protagonista dei Martedì Letterari con la presentazione del suo ultimo saggio “Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana” (Einaudi, 2025). L’evento, curato da Marzia Taruffi, ha visto la collaborazione della professoressa Francesca Rotta Gentile, docente del Liceo Cassini e curatrice della rassegna Cervo ti Strega.

Nel suo nuovo lavoro, Piccolo rilegge tredici grandi opere della letteratura italiana, analizzando il modo in cui i protagonisti maschili abbiano contribuito a consolidare il mito della maschilità e della cultura virile. Dalla spietata vendetta di Rinieri nel Decameron alla fragile arroganza di Zeno Cosini in La coscienza di Zeno, passando per figure iconiche come l’Innominato di Manzoni e il Principe di Salina di Tomasi di Lampedusa, l’autore traccia un filo conduttore tra i personaggi letterari e l’immaginario maschile della nostra società.

"Se l’impressione che abbiamo degli uomini è che siano potenti, arroganti, violenti, egoisti e famelici, allora di questi uomini ve ne sarà traccia anche nelle opere chiave della nostra letteratura", scrive Piccolo nella prefazione del saggio. Un viaggio che interroga il lettore su quanto i libri abbiano influenzato il modo in cui ancora oggi percepiamo il maschile, mettendo in luce comportamenti che spaziano dalla violenza esplicita a quella più sottile e passiva, fatta di lamenti e recriminazioni.

L’incontro ha offerto una riflessione profonda e attuale sul ruolo della letteratura nella formazione culturale e sociale, suscitando interesse e dibattito tra il pubblico presente. Francesco Piccolo, autore di numerosi romanzi e saggi, oltre che vincitore del Premio Strega 2014, si conferma una delle voci più originali della narrativa italiana, capace di analizzare con lucidità e ironia le dinamiche della nostra società attraverso le storie e i personaggi che l’hanno raccontata.