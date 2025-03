Bordighera, rifacimento della segnaletica orizzontale: continuano i lavori (Foto)

Continua il rifacimento della segnaletica orizzontale a Bordighera. Sono stati ridefiniti i posti auto, i posti per le moto, i passaggi pedonali e le strisce per l'attraversamento pedonale in diverse zone della città.

"Per la sicurezza stradale e pedonale, continua il rifacimento della segnaletica orizzontale" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Tra le altre aree d’intervento vi sono anche piazza e via Sant’Ampelio, dove aumentano i parcheggi moto, via Verrando, piazza Mazzini e gli attraversamenti pedonali limitrofi, via delle Onde e via Bigarella" - sottolinea il primo cittadino.