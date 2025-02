Bordighera, lavori di rifacimento: nuova segnaletica orizzontale in via Girolamo Rossi (Foto)

Nuova segnaletica orizzontale in via Girolamo Rossi a Bordighera. Sono stati effettuati oggi i lavori di rifacimento della segnaletica che delimita la careggiata e indica i posti auto e le strisce pedonali.

Un intervento programmato dall'Amministrazione comunale per garantire una maggiore sicurezza stradale sia per i pedoni che i veicoli che giornalmente circolano lungo la via.

Per poter svolgere in totale sicurezza l'intervento è stato predisposto per la giornata odierna il divieto di sosta su tutta la via dalle 6 di questa mattina fino alla fine dei lavori.