Bordighera: nel fine settimana passeggiata alla scoperta degli scorci immortalati da Claude Monet

Sabato 8 e domenica 9 marzo alle ore 10.30 è in programma 'Tour Monet' con partenza da Villa Pompeo Mariani a Bordighera. Durante la passeggiata per le vie di Bordighera si scopriranno gli scorci immortalati dal grande impressionista francese, raccontando quanto la città delle palme sia stata importante per lui e per l'evoluzione della sua pittura".

Costo 7 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 2364922.